Ярмоленко: "Если обыграем Словакию, то значительно повысим шансы на итоговое первое место в группе"

Украинцы хотят быстрее забыть игру против Чехии, чтобы с должным настроем подойти к матчу против словаков

Полузащитник сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в пресс-конференции накануне матча второго тура Лиги Наций против Словакии во Львове. Ранее главный тренер команды Андрей Шевченко рассказал, какое преимущество над Украиной имеет Словакия.

- Восстановились ли вы уже к завтрашнему матчу?

- Да. Считаю, что уже восстановились. У нас есть очень квалифицированный медицинский штаб, который делает все для того, чтобы мы подготовились к следующей игре. Да и сами мы профессионалы, знаем, как готовить себя, свой организм, чтобы играть через два дня на третий.

- Помните матч со сборной Словакии четырехлетней давности, когда в стартовом матче Евро-2016 вы уступили этой команде в Киеве со счетом 0:1?

- С тех прошло много времени, и ту игру все забыли. Завтра будет новая игра, новая страница в истории противостояния наших сборных. Мы к этому матчу готовы.

- После матча с Чехией сборная Украины получила в прессе и от болельщиков огромное количество позитивных оценок. Это не помешает подойти к матчу со Словакией с должным настроем?

- Хороший вопрос. Я считаю, мы действительно сыграли с Чехией хороший матч, но у нас уже есть опыт, когда мы успешно сыграли, нас все хвалили, носили на руках, а через три дня Исландия опустила нас на землю. Мы помним об этой ситуации. Нужно забыть игру с Чехией, а лишь постараться перенести из нее все хорошее на завтрашний поединок. Все прекрасно понимают, что если мы завтра победим, то значительно повысим свои шансы на итоговое первое место в группе.

Матч Украина – Словакия состоится 9 сентября на "Арене Львов". Согласно решению УЕФА, матч пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.