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Ярмоленко на карантине зарубился в Counter-Strike с одноклубниками

25 марта, 21:59

Максим Перепелица

Украинский игрок потерпел фиаско, оказавшись на третьем месте

Игрок сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попробовал выступить против своих одноклубников в игре Counter-Strike. Украинец противостоял Роберту Снодграссу и защитнику Райану Фредериксу. Каждый выступал в паре с известными киберспортсменами. Перед футболистами стояла задача, пройти уровень, как можно быстрее. Андрей не смог справится с этой задачей и его команда пришла последней. В конце Ярмоленко вместе с киберспортсменом поздравил победителя, поклонившись ему.

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Ранее мы рассказывали, что Ярмоленко снова провально подешевел: теперь он стоит даже меньше, чем Малиновский. Из-за травмы портал Transfermarkt срезал стоимость украинского вингера "Вест Хэма" еще на 3 миллиона евро.

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Отметим, что, по решению английских футбольных властей, розыгрыш тамошней Премьер-лиги из-за распространения коронавируса приостановлен до 4 апреля. Однако клубы АПЛ не намерены признавать сезон несостоявшимся.

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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