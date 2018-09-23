Ярмоленко не реализовал супермомент, а его команда отобрала первые очки в сезоне у "Челси"

"Челси" разошелся миром с "Вест Хэмом" в лондонском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в воскресенье на домашней арене "молотобойцев", завершилась со счетом 0:0. Защитник гостей Антонио Рюдигер не смог продолжить игру из-за травмы во втором тайме, его на 69-й минуте заменил Гари Кэхилл, впервые в сезоне появившийся на поле.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. На 78-й минуте Ярмоленко не реализовал 100-процентный момент, когда головой замыкал передачу с фланга и не попал в пустой угол ворот.

"Челси", потерявший первые очки в текущем сезоне премьер-лиги, имеет в своем активе 16 баллов и занимает третье место в турнирной таблице, "Вест Хэм" (4) идет 17-м.

"Вест Хэм" – "Челси", моменты первого тайма:

"Вест Хэм" – "Челси", моменты второго тайма:

Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко стал первым за 10 лет украинцем, который забил в английской Премьер-лиге. Андрей оформил дубль в ворота "Эвертона" и принес победу "Вест Хэму" в чемпионате Англии.