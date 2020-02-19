Ярмоленко не сыграет против команды Зинченко: тренер "Вест Хэма" назвал причину

Украинец, получающий 7 млн евро в год, все еще не сумел набрать форму после травмы

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Дэвид Мойес, главный тренер "Вест Хэма", накануне сегодняшнего выездного матча своей команды на стадионе "Этихад" против "Манчестер Сити" рассказал, может ли рассчитывать на самого высокооплачиваемого игрока своей команды – украинца Андрея Ярмоленко, получающего в Лондоне 7 млн евро в год.

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

В среду, 19 февраля, в поединке 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити", идущий вторым в турнирной таблице, принимает "Вест Хэм", который находится в зоне вылета, занимая третье место с конца. В рамках этого матча могло состояться противостояние украинцев Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. Но его не будет.

Как стало известно, Андрей Ярмоленко, несмотря на ожидания болельщиков, еще не готов вернуться в игру после травмы приводящей мышцы бедра, которую получил в конце прошлого года.

Дэвид Мойес / Фото: Reuters

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"Андрей Ярмоленко все еще в процессе восстановления – он набирает форму с помощью тренировок. Украинец уже работает на траве, но еще не готов участвовать в игре", – заявил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Напомним, пропустит матч "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" и украинский легионер "горожан" Александр Зинченко – виной тому первая в карьере футболиста красная карточка, полученная в предыдущей игре чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Тогда Зинченко удалили за две желтые карточки, а его "МанСити" проиграл "шпорам" 0:2.

Смотрите, как Ярмоленко ранее забивал за "Вест Хэм"

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