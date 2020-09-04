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Ярмоленко обошел Шевченко и стал лучшим в сборной Украины по системе "гол+пас"

4 сентября, 11:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Игрок "Вест Хэма" вчера забил свой 38-й мяч в национальной команде

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в лидеры национальной команды по системе "гол плюс пас". 30-летний футболист отличился в матче Лиги наций против Швейцарии (2:1). Для него этот мяч стал 38-м в футболке сборной при 20 результативных передачах. Видео голов и обзор матча Украина – Швейцария есть на нашем сайте.

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Вингер "Вест Хэма" набрал по системе "гол+пас" 58 баллов и опередил нынешнего главного тренера национальной команды Андрея Шевченко, на счету которого 57 баллов (48 голов и 9 ассистов).

Свой дебютный матч в сборной Ярмоленко забил в первом же матче, в поединке против Андорры (5:0) в отборе на ЧМ-2010. Также на его счету есть хет-трик в ворота Люксембурга (3:0). Андрей стал вторым игроком после Марко Девича, кому удалось забить три мяча в одном матче за национальную команду.

ТОП-10 сборной Украины по системе "гол+пас":

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  • 1. Андрей Ярмоленко – 58 (38 + 20)
  • 2. Андрей Шевченко – 57 (48 + 9)
  • 3. Евгений Коноплянка – 33 (21 + 12)
  • 4. Олег Гусев – 22 (13 + 9)
  • 5. Сергей Ребров – 17 (15 + 2)
  • 6. Сергей Назаренко – 17 (12 + 5)
  • 7. Руслан Ротань – 16 (8 + 8)
  • 8. Марко Девич – 14 (7 + 7)
  • 9. Александр Алиев – 14 (6 + 8)
  • 10. Андрей Воронин – 13 (8 + 5)

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Андрей Шевченко Сборная Украины Андрей Ярмоленко

Источник: Сегодня|Спорт

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