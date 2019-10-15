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"Yarmolenko on fire": "Вест Хэм" и "Гент" поздравили наших игроков с победой

15 октября, 10:58

Клубы украинцев также не остались в стороне от победы

/ Фото: Reuters

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В матче отбора на Евро-2020 сборная Украины добыла победу над сборной Португалией. Мы вели онлайн матча Украина – Португалия с яркими фото и видео голов.

В этом поединке национальная команда забила два гола. Свое имя на табло записали наши легионеры – игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко и форвард "Гента" Роман Яремчук. После позитивного результата наших футболистов поздравили и в клубах.

В Twitter английского клуба кратко написали: "Yarmolenko on fire".

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А в бельгийском клубе поздравили Романа с забитым голом и выходом на Евро.

Не остался в стороне и "Манчестер Сити". Отметив, что их представители Александр Зинченко и Бернардо Силва сыграли полный матч.

Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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