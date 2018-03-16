Ярмоленко остался без Лиги Европы: "Боруссия" снова не смогла обыграть "Зальцбург"

Сегодня, 00:10

Немецкий клуб сенсационно покинул еврокубки

Фото AFP
Фото AFP

Дортмундская "Боруссия" вылетела из Лиги Европы. В ответном матче 1/8 финала немцы не смогли обыграть австрийский "Зальцбург". Поединок завершился нулевой ничьей.

Первый матч в Дортмунде неделю назад завершился сенсационной победой "Зальцбурга" – 2:1.

Украинский полузащитник "Боруссии" Андрей Ярмоленко в сегодняшнем, как и в прошлом матче, участия не принимал. Футболист получил травму еще в январе и не скоро вернется на футбольное поле. В недавнем интервью тренер "Боруссии" признался, что Ярмоленко не будет играть в ближайшее время.

"Зальцбург" – "Боруссия" – 0:0

"Зальцбург": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Ябо, 82), Шлагер (Вольф, 79), Самассеку, Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 66), Дабур.

"Боруссия": Бюрки, Загаду, Шмельцер, Пишчек, Папастатопулос, Дауд, Кастро (Геррейру, 62), Гетце (Филипп, 46), Шюррле, Ройс (Исак, 46), Батшуайи.

Предупреждения: Папастатопулос (46), Хван Хи Чхан (52), Бериша (63), Ульмер (87), Загаду (89), Самассеку (90).

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" уступило дома "Лацио" (0:2) и прекратило борьбу в Лиге Европы.
футбол, Лига Европы, Боруссия Дортмунд, Зальцбург

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Сегодня|Спорт

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