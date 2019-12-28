Ярмоленко остался без тренера – чилийца, который мог возглавить "Динамо", уволили из "Вест Хэма"

Мануэлю Пеллегрини не простили домашнего поражения от "Лестера". "Молотобойцы" - в очке от зоны вылета

Мануэль Пеллегрини / Фото: Reuters

Андрей Ярмоленко остался без главного тренера. Руководство лондонского "Вест Хэм Юнайтед" уволило чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. Об этом было объявлено на официальном сайте "молотобойцев" после поражения команды в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с "Лестер Сити" (1:2).

Мануэль Пеллегрини возглавил "Вест Хэм" в мае 2018 года. В минувшем сезоне лондонский клуб под его руководством финишировал 10-м в чемпионате Англии. В нынешней же кампании "молотобойцы" занимают 17-е место, находясь всего в одном очке от зоны вылета.

Что интересно, известный агент Дмитрий Селюк в свое время предлагал Мануэля Пеллегрини в киевское "Динамо", однако переговоры подписанием контракта не увенчались.

Ярмоленко и Пеллегрини / Фото: Getty Images Реклама

Основным кандидатом на пост наставника "Вест Хэма" является Дэвид Мойес, возглавлявший команду с ноября 2017 года до прихода Пеллегрини. Мойес также работал главным тренером в таких клубах как "Сандерленд", "Реал Сосьедад", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Престон Норт Энд".

Как мы сообщали, прихлопнуть "Вест Хэм" в гостях "Лестеру" не помешало даже отсутствие лучшего бомбардира "лисов" и всей Премьер-лиги – Варди в это время был с женой, сделавшей его в четвертый раз отцом.

Сам же Ярмоленко пропускал матч с "Лестером" из-за травмы - к проблемам со спиной у Андрея добавилось повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он выбыл на три-четыре недели.

Кстати, не исключено, что вслед за Мануэлем Пеллегрини лондонский клуб покинет и лидер украинской сборной. Напомним, "Вест Хэм" намерен продать Ярмоленко зимой, если получит за него 21 млн евро.

Смотрите, как Ярмоленко забивал ранее за "Вест Хэм"

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