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Ярмоленко останется "молотобойцем": агент игрока опроверг слухи о его уходе из "Вест Хэма"

13 января, 11:54

Вадим Шаблий настаивает, что именно в составе "Вест Хэма" Ярмола будет набирать форму к Евро-2020

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

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Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий, накануне в Италии ставший кумом Руслана Малиновского, опроверг слухи о намерении "Вест Хэма" отдать в аренду другого его звездного клиента – Андрея Ярмоленко.

Напомним, ранее, со ссылкой на Sunday Mirror, появилась информация, что "Вест Хэм" предложил Ярмоленко в аренду другим клубам Англии, так как новый главный тренер лондонских "молотобойцев" Дэвид Мойес хочет построить игру, в которую вингер сборной Украины якобы не вписывается.

"Не знаем, откуда распространяется информация об аренде. В "Вест Хэме" никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал, – заявил агент игрока Вадим Шаблий. – Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы"

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Добавим, что ранее сообщалось о том, что "Вест Хэм" не против вообще продать Ярмоленко, если за 30-летнего украинца предложат 21 млн евро.

Смотрите, как забивает Андрей Ярмоленко

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Сборная Украины чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вадим Шаблий

Источник: zbirna.com

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