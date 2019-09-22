Ярмоленко оставил в дураках самого дорогого защитника планеты и забил в ворота "МЮ": видео гола

Ярмоленко и его партнеры по "Вест Хэму" / Фото: AFP

Андрей Ярмоленко продолжает приятно удивлять болельщиков после того, как из-за тяжелой травмы пропустил почти весь прошлый сезон. Сегодня в матче английской Премьер-лиги на "Лондон Стэдиум" украинский вингер "Вест Хэма" забил шикарный мяч в ворота гранда мирового футбола – "Манчестер Юнайтед".

Отлично приняв мяч после передачи Фелиппе Андерсона, Ярмоленко обыграл Гарри Магуайра и пробил левой точно в дальний угол ворот Давида Де Хеа. Отметим, что обыгранный Ярмолой Магуайр – самый дорогой защитник в истории футбола: летом он перешел в "МЮ" из "Лестера" за 89 миллионов евро. Так держать, Андрей!

Мяч Ярмоленко на 44-й минуте стал первым в игре "Вест Хэм" – "МЮ". Спустя 40 минут преимущество "молотобойцев" удвоил Крессвелл. В итоге – 2:0 в пользу команды Ярмолы!

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Это уже второй результативный удар украинца за "молотобойцев" в нынешнем сезоне. Напомним, мяч Ярмоленко в ворота "Норвича" был признан лучшим голом "Вест Хэма" в августе.

Стоит сказать, что сегодняшний гол в ворота "МЮ" – особенный для Андрея Ярмоленко. В прошлом сезоне он забил в ворота манкунианцев, но впоследствии этот гол переписали на Линделофа как автогол. Тогда "Вест Хэм" победил 3:1.

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Как мы писали ранее, деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы, в котором на ведущих ролях оказались клубы украинских легионеров.

Также мы рассказывали, что Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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