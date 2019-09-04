Ярмоленко открыли дорогу в основной состав "Вест Хэма": главный конкурент вылетел до конца года

Майкл Антонио / Фото: Reuters

Полузащитник английского "Вест Хэма" Майкл Антонио перенес операцию и выбыл из строя как минимум до конца 2019 года. Английский футболист получил травму подколенного сухожилия в матче Кубка лиги против "Ньюпорта" (2:0) еще 27 августа, но под нож лег только накануне.

Антонио является одним из конкурентов украинца Андрея Ярмоленко на позиции правого вингера. Сейчас же основным на этой позиции должен стать украинец, учитывая его гол в последнем матче против "Норвича". Примечательно, что украинский игрок появился на поле с первых минут. Для него эта игра стала второй подряд в чемпионате Англии со стартового свистка.

До этого Андрей не отличался результативными действиями. Отметим, что украинец забивал в рамках Премьер-лиги почти год назад: до травмы ахилла.

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Ярмоленко отличился дублем в матче против "Эвертона".

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Как мы уже писали, Ярмоленко попал в список игроков, которых Шевченко вызвал на матчи с Литвой и Нигерией. Отборочный матч Евро-2020 против Литвы сборная Украины сыграет 7 сентября в Вильнюсе, а товарняк с Нигерией – 10 сентября в Днепре.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины:

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