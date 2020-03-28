Ярмоленко под угрозой: симптомы коронавируса проявились у восьми игроков "Вест Хэма"

По словам вице-президента клуба, состояние изолированных футболистов пока не вызывает опасений

У восьми игроков "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, проявились симптомы коронавируса. О этом сообщает The Sun, ссылаясь на слова вице-президента лондонского клуба Кэррен Брэди. Напомним, ранее базу команды Ярмоленко закрыли на дезинфекцию.

Все футболисты "Вест Хэма" находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо. "У всех из них проявляются легкие симптомы. Сейчас они находятся со своими семьями и чувствуют себя хорошо", – отметила Кэррен Брэди.

Отметим, что ранее состав "молотобойцев" был отправлен на карантин с индивидуальными тренировками на дому. Ожидается, что тренировки "Вест Хэма" на базе клуба возобновятся 13 апреля после истечения карантина во всей Великобритании. Однако это еще не факт.

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Ярмоленко с партнерами по "Вест Хэму" / Фото: Getty Images

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Ранее мы рассказывали, что первый украинский спортсмен заразился коронавирусом. Баскетболист испанского клуба "Фуэнлабрада" Вячеслав Бобров заявил, что сдал положительный тест, добавив, что он уже излечился.

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