Ярмоленко попросил прощения у болельщиков "Вест Хэма"

Сегодня, 16:52

Лондонский клуб стартовал в чемпионате с четырех поражений подряд

Андрей Ярмоленко. Фото whufc.com
Андрей Ярмоленко. Фото whufc.com

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принес извинения болельщикам команды за неудачные выступления "молотобойцев". В последнем матче его команда дома уступила "Вулверхэмптону" (0:1). "Вест Хэм" проиграл все четыре матча и занимает последнее место в чемпионате Англии.

"Это сложный момент, но мы должны сесть и подумать о нашей игре. Каждый игрок должен это сделать", – цитирует украинца официальный сайт клуба. – "Мы играли лучше во втором тайме, но проиграли. Это очень сложно принять, я не знаю, что сказать. Хочу извиниться перед болельщиками. После перерыва на матчи сборных мы должны сыграть лучше. Мы должны сыграть за клуб и за болельщиков. Результат очень и очень плохой. Нам нужно подумать, как улучшить свою игру. У нас есть хорошие игроки и хороший тренер. Но мы должны биться за результат. Нам нужно сосредоточиться на следующем матче и выиграть его".

Андрей Ярмоленко дебютировал в АПЛ в поединке с "Ливерпулем" (4:0). Вышел на замену на 67-й минуте, когда счет уже был разгромным (отличились Саллах и дважды Мане).

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из "Боруссии" этим летом и присоединился к пришедшим в команду Райану Фредерику, Лукашу Фабиански, Исса Диопу, Джеку Уилширу, Андрею Ярмоленко, Фабиану Балбуэне и Фелипе Андерсону и Лукасу Пересу. Все они были приобретены под нового тренера – Мануэля Пеллегрини.

Часть предсезонной подготовки украинец пропустил из-за травмы, но накануне матча Пеллегрини заявил, что Ярмоленко полностью восстановился и готов выйти на поле. Кстати, британские эксперты поставили трансфер Ярмоленко на первое место в списке самых бессмысленных.
футбол, чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм

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СЭ

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