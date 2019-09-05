Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Ярмоленко поставил Шевченко в тяжелое положение: заявление главного тренера сборной

5 сентября, 12:26

Наставник "сине-желтых" рассказал о дилемме, возникшей перед отборочным матчем с Литвой

Ярмоленко и Шевченко. Фото официального сайта УАФ

Ярмоленко и Шевченко. Фото официального сайта УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что английский легионер его команды Андрей Ярмоленко готов провести от звонка до звонка весь матч на синтетическом покрытии в Вильнюсе против Литвы в отборе на Евро-2020, который состоится в субботу, 7 сентября. И это несмотря на то, что вингер "Вест Хэма" только начинает набирать форму

"Готов ли Ярмоленко сыграть 90 минут против Литвы? Думаю, что готов, – заявил Андрей Шевченко. – Я вижу, что у него нет никаких проблем. Он отлично тренируется, находится в хорошем настроении и хорошей физической форме. Ярмоленко или Цыганков? Определюсь с составом уже перед игрой. Но мне будет очень тяжело. Все ребята приезжают в сборную с огромным желанием, тренируются с самоотдачей и этим ставят меня в тяжелое положение. И мне бы хотелось, чтобы всегда так было", – заключил Шевченко.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

Смотрите, как Цыганков забивает за сборную Украины

Как сообщалось ранее, матч Литва – Украина будет судить боснийский рефери. Ранее Пельто лишь раз пересекался с украинскими командами. В прошлом году он обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" - "Хоффенхайм" (1:2).

Также мы писали, что Караваев предрекает сложный матч для Украины с Литвой. "Искусственное поле, соперник достаточно серьезный, любит закрываться на своей половине поля, так что будем искать ходы, чтобы вскрывать оборону", – сказал динамовец.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Андрей Шевченко Сборная Украины Андрей Ярмоленко Евро-2020 Виктор Цыганков

Источник: ua.tribuna.com

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатораФутбол

Новости партнеров

Loading...