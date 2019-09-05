Ярмоленко поставил Шевченко в тяжелое положение: заявление главного тренера сборной

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что английский легионер его команды Андрей Ярмоленко готов провести от звонка до звонка весь матч на синтетическом покрытии в Вильнюсе против Литвы в отборе на Евро-2020, который состоится в субботу, 7 сентября. И это несмотря на то, что вингер "Вест Хэма" только начинает набирать форму
"Готов ли Ярмоленко сыграть 90 минут против Литвы? Думаю, что готов, – заявил Андрей Шевченко. – Я вижу, что у него нет никаких проблем. Он отлично тренируется, находится в хорошем настроении и хорошей физической форме. Ярмоленко или Цыганков? Определюсь с составом уже перед игрой. Но мне будет очень тяжело. Все ребята приезжают в сборную с огромным желанием, тренируются с самоотдачей и этим ставят меня в тяжелое положение. И мне бы хотелось, чтобы всегда так было", – заключил Шевченко.
Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины
Смотрите, как Цыганков забивает за сборную Украины
Как сообщалось ранее, матч Литва – Украина будет судить боснийский рефери. Ранее Пельто лишь раз пересекался с украинскими командами. В прошлом году он обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" - "Хоффенхайм" (1:2).
Также мы писали, что Караваев предрекает сложный матч для Украины с Литвой. "Искусственное поле, соперник достаточно серьезный, любит закрываться на своей половине поля, так что будем искать ходы, чтобы вскрывать оборону", – сказал динамовец.
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