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Ярмоленко предрекают звание лучшего игрока "Вест Хэма"

18 октября, 11:00

Журналист считает, что украинец поможет "Вест Хэму" выйти в еврокубки

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

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Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко продолжает набирать популярность в Англии. Издание Football.London полагает, что великолепная форма Ярмоленко может помочь "Вест Хэму" получить в следующем сезоне место в еврокубках. Такой вывод автор статьи сделал после гола в составе сборной Украины в ворота Португалии (2:1) и трех мячей за "Вест Хэм" с начала сезона.

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"Ярмоленко, взявший в этом сезоне седьмой номер капризного Марко Арнаутовича, показал всего в семи поединках в составе "Вест Хэма", что может стать важной фигурой для "Молотобойцев", – пишет, кроме прочего, автор FL.

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Добавим, что свой ближайший матч в чемпионате Англии "Вест Хэм" проведет уже завтра. В Ливерпуле команда Андрея Ярмоленко сыграет с "Эвертоном". В прошлом сезоне Ярмоленко дважды огорчил "ирисок".

Смотрите, как Ярмоленко забивал "Эвертону" в прошлом сезоне:

Напомним, что из-за серьезной травмы Ярмоленко пропустил практически весь прошлый сезон. Тем не менее, за короткий срок он сумел вернуть себе былую форму и уверенность. Как следствие, он не боится брать игру на себя в матче с чемпионами Европы. Это даже отметили в УЕФА, признав обманное движение Ярмоленко лучшим финтом дня.

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источники: Сегодня|Спорт , zbirna.com

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