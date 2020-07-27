"Ярмоленко принес "Вест Хэму" монументальную победу": тренер похвалил украинца

Дэвид Мойес считает, что должны быть игроки, способные усилить игру со скамейки запасных

В воскресенье состоялся последний тур в чемпионате Англии сезона 2019/2020. Украинец Андрей Ярмоленко забил пятый мяч в Премьер-лиге и наиграл 999 минут. 30-летний вингер провел на поле второй тайм встречи с "Астон Виллой", а его команда заняла 16-е место.

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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес в комментарии официальному сайту "Вест Хэма" оценил действия бывшего футболиста "Динамо" во вчерашнем поединке и в целом:

"Вы всегда хотите, чтобы люди выходили со скамейки запасных и вносили в игру изменения. Ярмоленко сделал это двумя по-настоящему великими для нас голами. Причем гол "Астон Вилле" не так важен, как в ворота "Челси". Та победа была монументальной для "Вест Хэма". Это были важные дела для игроков: обыграть "Челси" и "Норвич", сделать ничью с "Манчестер Юнайтед" – набрать очки, когда это было очень нужно. Наши футболисты заслужили большого уважения за это".

Интересно, что есть информация, будто бы "Вест Хэм" хочет продать Ярмоленко ради трансфера нападающего сборной Алжира.

Смотрите, как Андрей ранее забивал за "Вест Хэм" в Премьер-лиге:

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