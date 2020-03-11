Ярмоленко провел свой первый матч в году: и сразу поспособствовал рекорду "Вест Хэма"

При содействии украинца дубль "молотобойцев" впервые в истории вышел в полуфинал Международного кубка Премьер-лиги

Андрей Ярмоленко сыграл первый официальный матч в 2020 году после травмы бедра, которую получил в конце прошлого года. Накануне вечером украинец провел 90 минут за дубль "Вест Хэма" в выездном противостоянии с "Дерби Каунти" в 1/4 финала Международного кубка Премьер-лиги.

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Голами или результативными передачами в матче против 23-летних игроков "Дерби" Андрей Ярмоленко не отметился, тем не менее уже сам факт проведения на поле 90 минут он может записать себе в актив. На исходе основного времени украинец был заменен тренером дубля "молотобойцев" – англичанином Дмитрием Халайко. Таким образом этот матч оказался первым официальным для Ярмоленко за 87 дней – с 14 декабря, когда он помог основе "Вест Хэма" обыграть на выезде "Саутгемптон" (1:0).

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Отметим, что игровое время поединка резервистов "Дерби" и "Вест Хэма" завершилось вничью 3:3. А в серии пенальти со счетом 6:5 победу одержала команда Ярмоленко, вышедшая в полуфинал Международного кубка Премьер-лиги. Это высшее достижение дубля "молотобойцев" за время выступления в этих соревнованиях.

Международный кубок Премьер-лиги – турнир для команд европейских футбольных клубов до 23 лет, образованный в 2014 году. Ранее его победителями становились резервисты "Манчестер Сити", "Вильярреала", "Порту" (дважды) и "Баварии".

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"Вест Хэм" (U23) в полуфинале Premier League International Cup встретится с "молодежкой" лондонского "Арсенала", одолевшей ранее ровесников из "Монако" со счетом 4:3.

Не исключено, что после выхода за дубль "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко появится на поле в составе основной команды "молотобойцев" в домашнем матче Премьер-лиги Англии против "Вулверхэмптона", который должен состояться 15 марта.

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