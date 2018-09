Ярмоленко с квадратной головой: одноклубники троллят украинца за ужасный промах

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко допустил ужасный промах ударом головой в матче против "Челси" (0:0) шестого тура чемпионата Англии. Во втором тайме украинец оказался на убойной позиции, но с нескольких метров промазал по воротам.

I know Yarmolenko missed, but can we please appreciate the quality of that cross from Snodgrass?



Whatever your opinion of him, the man is improving. pic.twitter.com/dum2I1lbWI