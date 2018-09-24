Ярмоленко с квадратной головой: одноклубники троллят украинца за ужасный промах

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко допустил ужасный промах ударом головой в матче против "Челси" (0:0) шестого тура чемпионата Англии. Во втором тайме украинец оказался на убойной позиции, но с нескольких метров промазал по воротам.

I know Yarmolenko missed, but can we please appreciate the quality of that cross from Snodgrass?



Whatever your opinion of him, the man is improving. pic.twitter.com/dum2I1lbWI — West Ham Fan Zone (@WHUFCFZ) 23 сентября 2018 г.

Одноклубники Ярмоленко не оставили без внимания этот инцидент и после матча в раздевалке команды появилась фотожаба с человеком с квадратной головой, а вверху было написано прозвище украинского футболиста. Сам же Андрей отнесся к шутке партнеров с пониманием и разместил видео на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко стал первым за 10 лет украинцем, который забил в английской Премьер-лиге. Андрей оформил дубль в ворота "Эвертона" и принес победу "Вест Хэму" в чемпионате Англии.

Напомним, что накануне Ярмоленко попросил прощения у болельщиков "Вест Хэма". Лондонский клуб стартовал в чемпионате с четырех поражений подряд, а украинец принес извинения фанатам команды за неудачные выступления "молотобойцев".