Ярмоленко с квадратной головой: одноклубники троллят украинца за ужасный промах

Сегодня, 14:41

Украинского футболиста ждал сюрприз в раздевалке после матча с "Челси"

Андрей Ярмоленко отреагировал на свой промах. Фото AFP
Андрей Ярмоленко отреагировал на свой промах. Фото AFP

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко допустил ужасный промах ударом головой в матче против "Челси" (0:0) шестого тура чемпионата Англии. Во втором тайме украинец оказался на убойной позиции, но с нескольких метров промазал по воротам.

Одноклубники Ярмоленко не оставили без внимания этот инцидент и после матча в раздевалке команды появилась фотожаба с человеком с квадратной головой, а вверху было написано прозвище украинского футболиста. Сам же Андрей отнесся к шутке партнеров с пониманием и разместил видео на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко стал первым за 10 лет украинцем, который забил в английской Премьер-лиге. Андрей оформил дубль в ворота "Эвертона" и принес победу "Вест Хэму" в чемпионате Англии.

Напомним, что накануне Ярмоленко попросил прощения у болельщиков "Вест Хэма". Лондонский клуб стартовал в чемпионате с четырех поражений подряд, а украинец принес извинения фанатам команды за неудачные выступления "молотобойцев".
видео, футбол, чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм

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Сегодня|Спорт

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