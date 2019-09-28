Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Ярмоленко снова сотворил шедевр в Англии: он забил во втором матче подряд

28 сентября, 19:24

Украинский футболист набирает форму после тяжелой травмы

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

Реклама

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил гол во втором матче подряд в чемпионате Англии. Украинец вышел в стартовом составе своей команды на поединок против "Борнмута" и уже на 10-й минуте отличился красивым ударом с разворота.

Тем не менее, для победы "молотобойцам" этого не хватил. Более того, им пришлось еще и отыгрываться – ничью для команды Эммануэля Пеллегрини спас гол Крессуэлла.

"Борнмут" – "Вест Хэм" – 2:2
Голы: Кинг (17), Уилсон (46) – Ярмоленко (10), Крессуэлл (74)

"Борнмут": Рэмсдейл, Кук, Рико, Стэйси (Кук, 89), Аке, Биллинг (Фрэнсис, 89), Уилсон (Данджума, 77), Лерма, Соланке, Уилсон, Кинг.

"Вест Хэм": Фабианьски (Роберто, 34), Диоп, Фредерикс, Огбонна, Крессуэлл, Форнальс (Лансини, 67), Фелипе Андерсон, Нобл (Уилшер, 75), Райс, Ярмоленко, Аллер.

Предупреждения: Рико (32), Диоп (79), Кук (88), Лерма (90).

Напомним, что в прошлом туре Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед". В сего в текущем сезоне футболист, пропустивший почти гол из-за тяжелой травмы, забил уже три мяча в последних четырех поединках.

Ранее мы рассказывали, что Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро. Тогда как напротив Ярмоленко остался ценник в 20 млн евро. Однако если Андрей продолжит в том же духе, позиции Зинченко в этом рейтинге могут оказаться под угрозой.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео голов чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Борнмут

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу
"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": результаты 5-го тура БундеслигиФутбол
"Ни пиханины, ни дедовщины!": украинец из "золотой" юношеской сборной – о переходе во взрослый футболФутбол
УЕФА хочет реформировать турнир, в котором победила Украина
УЕФА хочет реформировать турнир, в котором победила УкраинаФутбол

Новости партнеров

Loading...