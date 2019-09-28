Ярмоленко снова сотворил шедевр в Англии: он забил во втором матче подряд

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

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Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил гол во втором матче подряд в чемпионате Англии. Украинец вышел в стартовом составе своей команды на поединок против "Борнмута" и уже на 10-й минуте отличился красивым ударом с разворота.

Тем не менее, для победы "молотобойцам" этого не хватил. Более того, им пришлось еще и отыгрываться – ничью для команды Эммануэля Пеллегрини спас гол Крессуэлла.

"Борнмут" – "Вест Хэм" – 2:2

Голы: Кинг (17), Уилсон (46) – Ярмоленко (10), Крессуэлл (74)

"Борнмут": Рэмсдейл, Кук, Рико, Стэйси (Кук, 89), Аке, Биллинг (Фрэнсис, 89), Уилсон (Данджума, 77), Лерма, Соланке, Уилсон, Кинг.

"Вест Хэм": Фабианьски (Роберто, 34), Диоп, Фредерикс, Огбонна, Крессуэлл, Форнальс (Лансини, 67), Фелипе Андерсон, Нобл (Уилшер, 75), Райс, Ярмоленко, Аллер.

Предупреждения: Рико (32), Диоп (79), Кук (88), Лерма (90).

Напомним, что в прошлом туре Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед". В сего в текущем сезоне футболист, пропустивший почти гол из-за тяжелой травмы, забил уже три мяча в последних четырех поединках.

Ранее мы рассказывали, что Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро. Тогда как напротив Ярмоленко остался ценник в 20 млн евро. Однако если Андрей продолжит в том же духе, позиции Зинченко в этом рейтинге могут оказаться под угрозой.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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