Ярмоленко теперь дешевле Цыганкова: новая десятка самых дорогих украинских футболистов

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов английской Премьер-лиги, существенно снизив оценочную стоимость вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Экс-динамовец, которого еще летом оценивали в 20 млн евро, подешевел на 25 процентов и теперь стоит 15 миллионов евро. Напомним, накануне стало известно о новых проблемах со здоровьем украинца – у Ярмоленко травма спины.
Между тем оценочная стоимость Александра Зинченко из "Манчестер Сити" осталась прежней – 30 млн евро. Он продолжает оставаться самым дорогостоящим украинским футболистом.
Читайте также: Love story и два бульдога: Зинченко с возлюбленной провели фотосессию на стадионе "Ман Сити"
Что касается Андрея Ярмоленко, то в рейтинге самых дорогих украинских игроков он опустился на третью строчку. А на чистое второе место вышел вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, которого по-прежнему оценивают в 20 млн евро.
Новая десятка самых дорогих украинских футболистов
Читайте также: Шевченко назвал главную проблему сборной Украины на Евро-2020
Напомним, в нынешнем сезоне Ярмоленко стал основным игроком "Вест Хэма" после того, как перед этим пропустил 252 дня из-за разрыва ахиллова сухожилия. Но стоило Андрею, недавно отметившему 30-летие, набрать более-менее приличную форму, забив три мяча за "Вест Хэм" и победный гол в ворота Португалии за сборную Украины, как он снова оказался в лазарете.
Смотрите, как забивают Зинченко, Ярмоленко и Цыганков
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк