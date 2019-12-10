Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Ярмоленко теперь дешевле Цыганкова: новая десятка самых дорогих украинских футболистов

10 декабря, 17:02

Стоимость украинского вингера "Вест Хэма" понизили до 15 млн евро - теперь он как половина Зинченко

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов английской Премьер-лиги, существенно снизив оценочную стоимость вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Экс-динамовец, которого еще летом оценивали в 20 млн евро, подешевел на 25 процентов и теперь стоит 15 миллионов евро. Напомним, накануне стало известно о новых проблемах со здоровьем украинца – у Ярмоленко травма спины.

Ярмоленко и Пеллегрини

Ярмоленко и Пеллегрини / Фото: Getty Images

Между тем оценочная стоимость Александра Зинченко из "Манчестер Сити" осталась прежней – 30 млн евро. Он продолжает оставаться самым дорогостоящим украинским футболистом.

Читайте также: Love story и два бульдога: Зинченко с возлюбленной провели фотосессию на стадионе "Ман Сити"

Реклама

Что касается Андрея Ярмоленко, то в рейтинге самых дорогих украинских игроков он опустился на третью строчку. А на чистое второе место вышел вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, которого по-прежнему оценивают в 20 млн евро.

Новая десятка самых дорогих украинских футболистов

В тренде
Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года
Россия на четыре года осталась без международных соревнований

Читайте также: Шевченко назвал главную проблему сборной Украины на Евро-2020

Напомним, в нынешнем сезоне Ярмоленко стал основным игроком "Вест Хэма" после того, как перед этим пропустил 252 дня из-за разрыва ахиллова сухожилия. Но стоило Андрею, недавно отметившему 30-летие, набрать более-менее приличную форму, забив три мяча за "Вест Хэм" и победный гол в ворота Португалии за сборную Украины, как он снова оказался в лазарете.

Смотрите, как забивают Зинченко, Ярмоленко и Цыганков

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сборная Украины чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Александр Зинченко Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
"Бавария" проиграла "Байеру" и другие "зарубы": результаты 13-го тура чемпионата ГерманииФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...