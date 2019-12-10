Ярмоленко теперь дешевле Цыганкова: новая десятка самых дорогих украинских футболистов

Стоимость украинского вингера "Вест Хэма" понизили до 15 млн евро - теперь он как половина Зинченко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов английской Премьер-лиги, существенно снизив оценочную стоимость вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Экс-динамовец, которого еще летом оценивали в 20 млн евро, подешевел на 25 процентов и теперь стоит 15 миллионов евро. Напомним, накануне стало известно о новых проблемах со здоровьем украинца – у Ярмоленко травма спины.

Ярмоленко и Пеллегрини / Фото: Getty Images

Между тем оценочная стоимость Александра Зинченко из "Манчестер Сити" осталась прежней – 30 млн евро. Он продолжает оставаться самым дорогостоящим украинским футболистом.

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Что касается Андрея Ярмоленко, то в рейтинге самых дорогих украинских игроков он опустился на третью строчку. А на чистое второе место вышел вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, которого по-прежнему оценивают в 20 млн евро.

Новая десятка самых дорогих украинских футболистов

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Напомним, в нынешнем сезоне Ярмоленко стал основным игроком "Вест Хэма" после того, как перед этим пропустил 252 дня из-за разрыва ахиллова сухожилия. Но стоило Андрею, недавно отметившему 30-летие, набрать более-менее приличную форму, забив три мяча за "Вест Хэм" и победный гол в ворота Португалии за сборную Украины, как он снова оказался в лазарете.

Смотрите, как забивают Зинченко, Ярмоленко и Цыганков

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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