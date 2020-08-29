Ярмоленко "тещиной" ногой забил свой первый гол в сезоне: видео

Перед прибытием в сборную Украины для участия в Лиге наций Андрей Ярмоленко забил свой первый гол в сезоне. Экс-динамовец открыл счет в контрольном матче своего клуба "Вест Хэм" против одной из лучших команд второго английского дивизиона "Брентфорда", который завершился победой команды Ярмоленко 2:1.

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На 5-й минуте спарринга, получив пас на ход от партнера, Андрей ворвался в штрафную "Брентфорда" и со своей нерабочей – как говорят в футболе, "тещиной" – правой ноги нанес точный удар в дальний угол ворот, несмотря на отчаянный подкат защитника соперников.

Видео матча: гол Ярмоленко – в начале 5-й минуты игры

На 32-й минуте "Брентфорд" отыгрался. Но на 61-й "Вест Хэм" забил победный мяч, отличился чешский легионер "молотобойцев" Соучек. К тому моменту Андрея Ярмоленко уже не было на поле – после первого тайма вместо него вышел Андерсон.

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Ранее мы сообщали, что Ярмоленко точно останется в "Вест Хэме". "У Андрея все нормально: он проходит подготовку к новому сезону вместе с клубом. Никто не собирается его продавать", – заявил агент футболиста Вадим Шаблий.

Смотрите, как ранее Ярмоленко забил команде Роналду

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