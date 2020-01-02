Ярмоленко уже не нужен: на его место "Вест Хэм" торгуется за бразильца из "Интера"

Габриэл Барбоза по прозвищу Габигол может занять место украинца на правом фланге полузащиты

Габриэл Барбоза - Габигол / Фото: Wikipedia

Английский "Вест Хэм" продолжает борьбу за выживание в чемпионате Англии и надеется в ближайшее время усилить свои ряды. Едва ли не главной целью на зимнее трансферное окно "молотобойцы" считают бразильского атакующего полузащитника Габриэля Барбозу. Как мы сообщали, вчера "Вест Хэм" обыграл "Борнмут" в первом матче после возвращения Дэвида Мойеса на тренерский мостик.

23-летний бразилец, более известный по прозвищу Габигол, принадлежит итальянскому "Интеру", но выступает у себя на Родине за "Фламенго". По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб хочет выручить за Габигола около 22 миллионов евро. Английский клуб готов приобрести Габриэля, забившего в 25 матчах в Бразилии 29 мячей. Ранее мы писали, что "Вест Хэм" планирует продать Ярмоленко уже зимой. Интересно, что лондонцы хотят получить за украинца примерно такую же сумму – 18 миллионов фунтов стерлингов. Это сумма, за которую они его купили у дортмундской "Боруссии".

Конкурентом "Вест Хэма" может стать "Фламенго", где парень хорошо себя проявляет в аренде. Но вот потянет ли бразильский клуб такой трансфер?

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