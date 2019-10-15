Ярмоленко: "В этой сборной у нас появилась уверенность и менталитет победителя"

Автор второго забитого мяча в матче Украина – Португалия (2:1) Андрей Ярмоленко признался, то для него этот гол был очень важным. Также он рассказал, за счет чего команда добивается хороших результатов. Напомним, благодаря голам Яремчука и Ярмоленко украинская команда досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года.

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"Все игроки довольны, что выиграли. Мы проделали огромный объем работы. Я считаю, что мы выиграли справедливо. Да, играли вторым номером, но при 2:0 нужно было играть по счету.

В моем голе больше заслуги Миколенко, он сделал 70% этого гола. Если б я не забил в том моменте, разрешил бы ему обозвать меня как-то после матча. Знал, что офсайда там нет. Он отдал хорошую передачу, оставалось только забить. Для меня важный момент, давно не забивал за сборную. Была долгая травма. После нерезультативных игр хотелось плакать.

Мы эти два дня только и делали, что разбирали игру португальцев, их стандарты. Было много теории, поэтому огромная заслуга в победе тренерского штаба за то, что мы так подготовились к матчу. Я кайфую от того, что был полный стадион и пришли родственники нас поддержать.

В этой сборной у нас появилась уверенность и менталитет победителя. Мы выходим, играем с чемпионом Европы и мы знаем, за счет чего выигрывать, знаем наши сильные стороны. Любые моменты нам разбирают и разжевывают. Я знаю, как мне открываться в какой-то ситуации, а ребята знают мои сильные стороны", – подвел итоги игры Ярмоленко.