Ярмоленко: "В клубе на тему моего возможного ухода никто не разговаривал"

Украинский полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко подвел итог первого сезона в чемпионате Германии. Экс-игрок "Динамо" резво ворвался в немецкий футбол, но затем последовал спад в игре, а в феврале Ярмоленко получил травму ноги, которая, по сути выбила его до конца сезона. После возвращения из лазарета украинец провел на поле 27 минут.

"Не вижу смысла загонять себя плохими мыслями и много думать о том, что я сейчас не играю. Стараюсь не забивать себе этим голову и настроен позитивно. Надеюсь, что в следующем сезоне все поменяется. В лучшую сторону. Я тренируюсь. Стараюсь качественно делать свою работу, как и подобает профессионалу. Конечно, я очень хочу играть – как и любой футболист. Но в моей карьере наступил такой период, что нужно просто перетерпеть", – считает футболист.

Также Ярмоленко рассказал, чему его научил год в Бундеслиге. Футболист признался с какими трудностями столкнулся в новом коллективе, но уверят, что был готов к этому.

"Безусловно, это был огромный опыт. Приходилось, по сути, по-новому проходить некоторые футбольные вещи. Привыкать к другому менталитету, налаживать коммуникации, завоевывать доверие ребят. Но я этого хотел, долго к этому шел, поэтому не жалуюсь. Был готов ко всему тому, что мне предстояло и еще предстоит пройти. В игровом плане это, конечно, совсем другой уровень, чем чемпионат Украины. Тут много всего нового, и я стараюсь постоянно учиться и работать над собой", – говорит игрок сборной Украины.

Напоследок полузащитник прокомментировал слухи о том, что "Боруссия" разочаровалась в Ярмоленко и хочет продать его летом.

"Как и все болельщики, узнаю об этом из СМИ. Со мной в клубе на тему моего возможного ухода никто не разговаривал – этот вопрос даже не поднимался. Не знаю, откуда ноги растут", – заявил футболист.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее мы писали, что "Боруссия" не продаст Ярмоленко: украинец получит место на острие атаки. Издание Kicker провело свое расследование: украинский футболист попал в список перспективных игроков.