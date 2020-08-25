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Ярмоленко в сборной не ждите: ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков на Лигу наций

25 августа, 14:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская команда проведет поединки со Швейцарией и Испанией в начале сентября

В начале осени в мире возобновятся футбольные матчи на уровне национальных сборных. Впервые они пройдут в условиях пандемии коронавируса, в связи с чем зрителей на трибуны пускать не собираются. Напомним, сборная Украины сыграет в высшем дивизионе Лиги наций против команд Швейцарии (3 сентября во Львове) и Испании (6 сентября в Мадриде). Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко составил предварительный список на матчи Лиги наций из 37 игроков.

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Тем временем, вчера Международная федерация сообщила, что клубы имеют право не отпускать футболистов в сборные при определенных обстоятельствах. В частности, после консультаций с УЕФА приняли решение, что клуб может оставить игрока в своем распоряжении, если на месте приезда ему необходимо проходить самоизоляцию длительностью больше пяти суток, пишет официальный сайт ФИФА. В Украине ранее была необходимость пребывать дома две недели, но теперь можно оперативно сделать ПЦР-тест и не находиться на самоизоляции так долго.

Пока что эти требования действуют на первое "окно" в календаре для сборных. В списке Андрея Шевченко – довольно много легионеров, и есть вероятность, что клубы воспользуются новыми требованиями, чтобы избежать проблем с отъездом игроков.

На днях Шевченко дополнительно вызвал в сборную легионера из Бельгии.

Вспомним, как в ноябре сборная Украины сыграла в Сербии свой последний матч:

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футбол Сборная Украины ФИФА Андрей Ярмоленко коронавирус Лига наций
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