Ярмоленко вновь попал в стартовый составы "Вест Хэма" на игру чемпионата Англии

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав на матч восьмого тура английской премьер-лиги против "Кристал Пэлас". Ранее мы писали, что украинский игрок стал "Особенным" после гола во втором матче подряд.

Отметим, что это уже шестой раз, когда игрок сборной Украины выходит в стартовой обойме команды.

Реклама

Кроме того, Андрей в предыдущих шести матчах к забил три гола.

Напомним, что в прошлом туре Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед". В этом поединке вингер сборной Украины удостоился звания Man of the Match от авторитетного портала Whoscored.

Также добавим, что мяч Ярмоленко в ворота "Норвича" был признан лучшим голом "Вест Хэма" в августе. В том поединке, на 56-й минуте, мяч отскочил к украинскому футболисту на краю чужой штрафной площади, после чего Андрей Ярмоленко с лету с левой ноги пробил под перекладину "канареек", установив окончательный счет в поединке. Отметим, что тот матч его команда выиграла со счетом 2:0.

Читайте также: ТОП-100 популярных украинских спортсменов

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама