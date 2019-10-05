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Ярмоленко вновь попал в стартовый составы "Вест Хэма" на игру чемпионата Англии

5 октября, 18:44

Украинский игрок сыграет с первых минут против "Кристал Пэлас"

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав на матч восьмого тура английской премьер-лиги против "Кристал Пэлас". Ранее мы писали, что украинский игрок стал "Особенным" после гола во втором матче подряд.

Отметим, что это уже шестой раз, когда игрок сборной Украины выходит в стартовой обойме команды.

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Кроме того, Андрей в предыдущих шести матчах к забил три гола.

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Напомним, что в прошлом туре Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед". В этом поединке вингер сборной Украины удостоился звания Man of the Match от авторитетного портала Whoscored.

Также добавим, что мяч Ярмоленко в ворота "Норвича" был признан лучшим голом "Вест Хэма" в августе. В том поединке, на 56-й минуте, мяч отскочил к украинскому футболисту на краю чужой штрафной площади, после чего Андрей Ярмоленко с лету с левой ноги пробил под перекладину "канареек", установив окончательный счет в поединке. Отметим, что тот матч его команда выиграла со счетом 2:0.

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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