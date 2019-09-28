Ярмоленко завоевывает Англию: украинец стал "Особенным" после гола во втором матче подряд

Украинец стал лучшим по версии фанатов и экспертов, а также заработал комплимент от тренера

Андрей Ярмоленко - автор первого гола в матче "Борнмут" - "Вест Хэм" / Фото: Reuters

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Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко разыгрался! Игрок сборной Украины отличился забитым голом во втором подряд поединке английской Премьер-лиги. Андрей получил мяч в штрафной, развернулся и пробил в дальний угол – на десятой минуте выездной встречи против "Борнмута" он открыл счет. В итоге команды сыграли вничью – 2:2. Это позволило дружине Мануэля Пеллегрини подняться в турнирной таблице чемпионата Англии на третье место.

"Андрей – особенный игрок. Мы взяли его, потому что он очень техничный полузащитник и всегда забивает голы. В прошлом сезоне ему очень не повезло из-за травмы ахилла, но он вернулся благодаря усердной работе. Я очень доволен его выступлениями, так как он не только забивает, но и не теряет ни одного мяча во время матча и всегда очень много работает", – сказал тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини.

Болельщики "Вест Хэма" в голосовании в официальном Twitter команды выбрали Ярмоленко лучшим игроком матча против "Борнмута". Украинец набрал 66 процентов голосов, тогда как у ближайшего преследователя – 22%.

Кроме того, Андрей получил наивысшую оценку по версии WhoScored – он стал игроком матча среди двух команд. Оценка украинцу – 7.8 балла.

В шести матчах в этом сезоне (пять украинец начал в старте, один – со скамейки) Ярмоленко забил три мяча. Напомним, что в прошлом туре Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед".

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