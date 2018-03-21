Яя Туре потерялся по дороге в сборную Кот-д'Ивуара

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре не приехал в расположение сборной Кот-д'Ивуара. В национальной команде не знают, где находится их капитан.

Напомним, футболист завершил карьеру в сборной в 2016 году, но в конце прошлого года 34-летний Туре возобновил международную карьеру. Яя принял такое решение, поскольку не получает игровой практики от главного тренера "Сити" Пепа Гвардиолы.

Накануне Туре должен был появиться в расположении сборной Кот-д'Ивуара и начать подготовку к товарищеским матчам против Молдовы и Того. Однако в лагерь национальной команды ветеран так и не явился.

"Технические сотрудники не обладают информацией о местонахождении Туре", – сообщает Федерация футбола Кот-д’Ивуара.

Добавим, что сборная Кот-д’Ивуара не пробилась в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России.

Напомним, что сборная Украины проведет в марте два товарищеских матча – 23-го числа подопечные Андрея Шевченко встретятся с Саудовской Аравией, а 27-го сыграют с Японией.

Представляем соперников сборной Украины: ястребы и самураи попрактикуются на нас перед ЧМ-2018.