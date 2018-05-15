Йоахим Лев будет тренировать сборную Германии до 2022 года
Тренер на всех турнирах выигрывал медали с немецкой командой
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев продлил контракт с Немецким футбольным союзом до 2022 года.
Помимо 58-летнего Лева до 2022 года контракты продлили его помощник Томас Шнайдер и тренер вратарей Андреас Кепке.
Специалист возглавил немецкую национальную сборную в 2006 году и на всех турнирах выигрывал медали с Бундестим. Йоахим Лев завоевал с Германией "золото" чемпионата мира (в 2014 году) и Кубка конфедераций (2017), "серебро" чемпионата Европы (2008), две "бронзы" Евро (2012 и 2016) и одну "бронзу" мирового первенства (2010).
Кстати, тренер выступал против бойкота мирового первенства в России.
На чемпионате мира-2018 подопечные Йоахима Лева сыграет в группе F со сборными Мексики, Швеции и Южной Кореи.
Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.
А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.
Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.
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