Йоахим Лев будет тренировать сборную Германии до 2022 года

Сегодня, 14:39

Тренер на всех турнирах выигрывал медали с немецкой командой

Йоахим Лев. Фото AFP
Йоахим Лев. Фото AFP

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев продлил контракт с Немецким футбольным союзом до 2022 года.

Помимо 58-летнего Лева до 2022 года контракты продлили его помощник Томас Шнайдер и тренер вратарей Андреас Кепке.

Специалист возглавил немецкую национальную сборную в 2006 году и на всех турнирах выигрывал медали с Бундестим. Йоахим Лев завоевал с Германией "золото" чемпионата мира (в 2014 году) и Кубка конфедераций (2017), "серебро" чемпионата Европы (2008), две "бронзы" Евро (2012 и 2016) и одну "бронзу" мирового первенства (2010).

Кстати, тренер выступал против бойкота мирового первенства в России.

На чемпионате мира-2018 подопечные Йоахима Лева сыграет в группе F со сборными Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.
тренер, футбол, сборная Германии, Йоахим Лев

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Источник:

Р-спорт

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