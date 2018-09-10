Йоахим Лев повторил рекорд по количеству матчей со сборной Германии

Сегодня, 10:24

Тренер возглавляет национальную команду с 2006 года

Йоахим Лёв. Фото AFP
Йоахим Лёв. Фото AFP

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв повторил рекорд по числу матчей во главе национальной команды, сообщает Opta Franz. Товарищеский матч против Перу стал для Лёва 167-м со сборной и он сравнялся по этому показателю с Зеппом Хербергером.

Следующий матч Германия сыграет с Голландией 13 октября в рамках второго тура Лиги Наций и в нем Лёв станет единоличным рекордсменом.

Напомним, Германия по итогам группового этапа чемпионата мира-2018 заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей и впервые в своей истории не вышла из группы на мундиале.

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки сборной Германии на чемпионате мира-2018 разделились на два лагеря: "канакен" и "картошка". Одну группировку составляли футболисты преимущественно с иностранными корнями, в том числе Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. Второй лагерь составляли "типичные немцы" – Томас Мюллер, Матс Хуммельс и некоторые другие футболисты, отличающие более тихим и скромным образом жизни.

Напомним, что вчера во Львове состоялся матч второго тура европейской Лиги наций, в котором сборная Украины обыграла Словакию – 1:0. Победный в концовке матча забил Андрей Ярмоленко. Полузащитник "Вест Хэма" реализовал пенальти. Ранее, в первом туре сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1.
футбол, сборная Германии, Йоахим Лев

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soccernews.ru

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