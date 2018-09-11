Юбилей "Марлоса": 50 голов за "Шахтер"

Начало нового сезона выдалось крайне удачным для полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Марлоса. 30-летний хавбек оформил 4 гола и 1 результативную передачу в поединках чемпионата страны, а также был одним из самых яркий исполнителей "сине-желтого" коллектива в стартовых матчах Лиги наций.

А в конце августа быстроногий вингер отпраздновал юбилей – забил свой 50-й мяч за "горняков". Клубное телевидение подготовило по этому случаю яркую видеонарезку – вашему вниманию представляются все голы лидера "оранжево-черных".

Напомним, "Шахтер" приобрел Марлоса у "Металлиста" летом 2014-го. Трансфер обошелся чемпионам Украины в 8 миллионов евро, когда на данный момент авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн.

Ранее мы писали, что из-за ажиотажа поднимется цена билетов на первый матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. Поединок между "Шахтером" и "Хоффенхаймом" состоится 19 сентября на стадионе "Металлист" в Харькове. За первые 7 дней продаж болельщики выкупили уже 80% билетов категорий Standard 1 и 2 – в сумме это равняется 15 000 мест.