Юбилей Нойера, равнение на Гвардиолу и падение дортмундской "стены": эхо матча "Боруссия" – "Бавария"

Суперпоединок чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и мюнхенской "Баварией" ознаменовался не только суперголом Йозуа Киммиха, но и несколькими статистическими достижениями. Напомним, гости одержали минимальную победу и практически гарантировали себе золотые медали.

Выйдя в стартовом составе "Баварии" вратарь Мануэль Нойер записал на свой счет 400-й матч в Бундеслиге. Он стал только третьим действующим игроком, кому покорилась эта отметка. Больше матчей в чемпионате только у полузащитника "Униона" Кристиана Гентнера (402) и нападающего "Вердера" Клаудио Писарро (487).

Отметим, что абсолютный рекорд Бундеслиги принадлежит Карлу-Хайнц Кербелю, который защищал цвета "Айнтрахта" из Франкфурта с 1972 по 1991 год, проведя в лиге 603 матча.

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Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик одержал 15-ю победу в 18-ти стартовых матчах во главе мюнхенского клуба. Он повторил достижение Хосепа Гвардиолы, возглавлявшего команду с 2013 по 2016 год.

А вот "Боруссия" прервала впечатляющую серию из 38 домашних матчей с забитыми голами. Серия дортмундцев началась еще 14 января 2018 года. Неудивительно, учитывая, насколько горячо свою команду поддерживают дортмундские болельщики. К слову, ранее мы опубликовали репортаж о первых "карантинных" матчах в Германии и упоминали о знаменитой "желтой стене" Дортмунда. Но сегодня эта "стена" упала под натиском гостей из Мюнхена.

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