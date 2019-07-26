Юбилей после концерта: на разогреве Суперкубка Украины выступят звезды ХХ века

"Динамо" и "Шахтер" сыграют после Gipsy Kings. "Газон, гарантировали, не испортят"

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье в Украине стартует футбольный сезон, и в первый день по традиции состоится матч за Суперкубок страны. На поле одесского стадиона "Черноморец" за трофей поборются (также традиционно) "Шахтер" и "Динамо". Для "горняков" это будет 15-й поход за Суперкубком (8 побед), для киевлян – 13-й (7). И уже в юбилейный, 10-й раз, триумфатор турнира определится в Одессе.

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

"На сегодняшний день так сложилось, что Одесса для спонсоров – более привлекательна, чем любой другой город, – рассказал "Сегодня" исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. – Поэтому мы решили провести матч в Одессе, даже несмотря на то, что накануне, в субботу, на стадионе "Черноморец" пройдет большой концерт (ХХ век Мьюзик Фест с участием Boney M, Gipsy Kings и других звезд из прошлого века. – Ред.). Мы заручились гарантией от его организаторов и от дирекции стадиона, что сцена и все защитные "подстилки" будут вовремя демонтированы, и матч за Суперкубок пройдет в соответствии со всеми требованиями регламента. Обещают, что газон не пострадает и поле будет в отличном состоянии".

ДЛЯ РОВНОГО СЧЕТА. На сегодняшний день "Шахтер" удерживает пальму первенства по общему числу завоеванных Суперкубков: 8 трофеев против 7 у киевлян. И в случае победы "Динамо" сможет устранить этот дисбаланс. Однако, по итогам 11 предыдущих очных Суперов, минимальное преимущество – на стороне "бело-синих" – 6:5. И после успеха дончан может исчезнуть уже это неравенство. В любом случае, по одному из этих показателей в воскресенье соперники станут вровень.

МАКСИМАЛИСТ. В новый сезон "горняки" вступают с новым главным тренером. Португалец Луиш Каштру станет всего лишь третьим коучем "оранжево-черных", который сыграет в матче за Суперкубок. Предыдущие розыгрыши проходили с участием Мирчи Луческу (11) и Паулу Фонсеки (3), оппонентами которых за эти годы успели побывать шестеро коучей "Динамо". При этом оба предшественника Каштру свои дебютные Суперкубки проигрывали. На вчерашней открытой тренировке "горняков" "Сегодня" поинтересовалась у рулевого дончан, насколько для него важно начать на новом месте с победы. "Я чувствую ответственность выиграть не только ближайший матч, но и все матчи в моей жизни – ни больше, ни меньше. Победа всегда очень важна, не зависимо от того, какая это игра сезона – первая, третья или 10-я, – сказал Каштру. – Но мы прекрасно понимаем и то, что победа в Суперкубке не будет означать, что дальше все пойдет само собой. Наоборот, победа в Суперкубке потребует от нас еще больше работы, чем прежде".





В ШАГЕ ОТ РЕКОРДА. Воскресный матч будет особым для вратаря "Шахтера" Андрея Пятова. В случае победы он завоюет 26-й трофей в составе "горняков" и станет самым титулованным игроком в истории "оранжево-черных", опередив Дарио Срну. Который, в свою очередь, впервые может стать лауреатом Суперкубка уже как тренер – с июня он стал одним из ассистентов Каштру.

ПРОТИВ БЫВШИХ. Своя супермотивация на этот матч будет и у новичка "Динамо" Александра Караваева, к слову, воспитанника "Шахтера". Немолодой уже футболист имеет реальный шанс завоевать первый трофей в карьере. И за этот шанс 27-летний хавбек, известный своими бойцовскими качествами, будет биться.

ОПЯТЬ БЕЗ СОЛЯ. Ожидалось, что в матче за Суперкубок против "Шахтера", наконец, сыграет зимнее приобретение "Динамо" – испанский форвард Фран Соль. Сам игрок тоже ждал свое дебютное классико, даже похвастался в соцсетях новыми розовыми бутсами, в которых планирует играть. Но пару недель назад вновь получил травму: в выходной день по своей инициативе решил позаниматься в тренажерном зале и перестарался – дернул мышцу. И хотя уже сегодня-завтра он должен вернуться к тренировкам в общей группе, но в матче за Суперкубок, по словам Александра Хацкевича, на него не рассчитывают.

КУБОК ДЛЯ МАКСА. На вчерашней тренировке "Шахтера" капитан "горняков" Тайсон выразил слова поддержки Максиму Малышеву, который на летних сборах получил очередной рецидив травмы колена и выбыл из строя на длительный срок. "Макс работает с нами в течение трех лет, отдается работе, но, к сожалению, практически не может играть все это время из-за сложных травм в колене, – сказал бразилец. – Мы переживаем вместе с ним то, что он чувствует. Поэтому я хочу выиграть в воскресенье этот титул и для него".

"ПРОБОИНЫ". "Динамо" свою открытую тренировку проведет сегодня. Занятию будет предшествовать представление летних новичков "бело-синих" – Караваева и нигерийского опорника Кадири. А в тренировке наряду с партнерами примут участие Виктор Цыгангов, Миккель Дуэлунд и Александр Андриевской, накануне вернувшиеся в общую группу. Однако Александр Хацкевич уже признался, что эта троица, как и Соль, не будет готовиться к матчу за Суперкубок. К слову, у "Шахтера" под большим вопросом участие в воскресной игре Виктора Коваленко – хавбек даже не участвовал во вчерашней тренировке "горняков".

"Давай, играй!". А в первой половине воскресенья праздник ждет одесских детей: с 9 утра на пляже 14-й станции Большого Фонтана начнется футбольный фестиваль – можно и поиграть, поучаствовать в конкурсах. Приняв участие, мальчики и девочки познакомятся с проектом "Давай, играй!" и получат подарки от Shakhtar Social и ДТЭК".

Суперкубок Украины 2019

Динамо (Киев) vs Шахтер (Донецк)

Воскресенье, 28 июля, 21:00

Одесса, стадион "Черноморец"

ТВ: "Украина", "Футбол 1"

Победы в Суперкубке:

8 – "Шахтер" ( 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

7 – "Динамо" (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018)

ЗАЯВКА "ШАХТЕРА" НА СЕЗОН

Указаны матчи за клуб во всех турнирах

Вратари: Пятов (414), А. Шевченко (5), Трубин (1).

Защитники: Исмаили (172), Кривцов (145), Бутко (64), Хочолава (55), Матвиенко (40), Додо (3), Бондарь (1).

Полузащитники: Степаненко (274), Тайсон (237), Марлос (194), Коваленко (162), Дентиньо (154), А. Патрик (88), Болбат (32), Фернандо (22), Соломон (16), М. Антонио (10), Тете (10), Танковский (8), М. Сиприано (5), Пихаленок (2).

Нападающие: Мораес (39), Бланко-Лещук (31), Сикан (0).

ЗАЯВКА "ДИНАМО" НА СЕЗОН

Указаны матчи за клуб во всех турнирах

Вратари: Бойко (74), Бущан (21), Кучерук (0).

Защитники: Кадар (84), Бурда (80), Кендзера (79), Пиварич (44), Миколенко (39), Шабанов (32), Попов (1).

Полузащитники: Гармаш (264), Сидорчук (188), Буяльский (159), Цыганков (115), Шепелев (92), Шапаренко (54), Вербич (48), Андриевский (18), Дуэлунд (13), де Пена (8), Цитаишвили (7), Кадири (0), Караваев (0).

Нападающие: Беседин (82), Соль (4), Исаенко (2).

Год назад трофей выиграли киевляне:

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