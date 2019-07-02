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Юмор в команде Хацкевича: капитан "Динамо" рассказал, какими шуточками встретили чемпионов мира

2 июля, 17:17

Сергей Сидорчук поделился интересными подробностями нефутбольной жизни столичной команды

На переднем плане - Георгий Цитаишвили
На переднем плане - Георгий Цитаишвили. Фото: AFP

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, как в команде восприняли победу сборной Украины U-20 на молодежном чемпионата мира в Польше. Напомним, в финальном матче турнира в Лодзе украинская молодежка обыграла Южную Корею со счетом 3:1, и все три мяча на свой счет записали принадлежащие "Динамо" Владислав Супряга (дубль) и Георгий Цитаишвили.

"Успех динамовцев в составе молодежной сборной восприняли как их заслуженное достижение, – рассказал Сергей Сидорчук. – Такого результата просто так добиться невозможно. Все мы в команде искренне рады за наших молодых ребят, тепло поздравили их. Хотя и без шуток, конечно, не обошлось - у нас не только дружный, но и веселый коллектив. Какими были шутки? Например, на ту тему, что в нашей команде чемпионов мира и вице-чемпионов мира (я про Пиварича) сейчас больше, чем чемпионов Украины. А если серьезно, то в этой ситуации нашим молодым чемпионам мира можно только пожелать не останавливаться на достигнутом. Какими бы ни были успехи в юношеском футболе, большой футбол - это шаг вперед и его обязательно придется сделать. Даже если ты - чемпион мира или Европы".

"Самое главное сейчас для наших молодых ребят - справиться с эмоциями, с повышенным вниманием со стороны прессы, болельщиков, а также с давлением, ведь на них теперь будут совсем иначе смотреть и гораздо большего от них ждать", – заключил Сергей Сидорчук.


Как сообщалось ранее, чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео. Футболистам, арендованным в СК "Днепр-1", надавали мощных подзатыльников и наставили синяков одноклубники во время так называемого "коридора" – новички пробегали между выстроившимися в два ряда игроками "Днепра-1", а те применяли к ним порой весьма небезобидное рукоприкладство. Ритуал-ритуалом, однако автор дубля в финальном матче ЧМ с корейцами Супряга, скривившись от боли, еще долго держался за раненую спину.

Также сообщалось, что усиление под Лигу Европы осуществил "Мариуполь", подписав сразу трех чемпионов мира. "Шахтер" до конца сезона предоставил в аренду приазовцам героев молодежного мундиаля – Чеха, Кащука и Корниенко.

Кроме того, мы писали, что игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира. Денис Попов украсил свою ногу изображением трофея молодежного мундиаля.

Смотрите, как ликовала сборная Украины после выигрыша ЧМ (U20)

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Тег Динамо Киев, Сергей Сидорчук, сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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