Юноши "Динамо" и "Шахтера" сыграли вничью: за тур до финиша чемпионата киевляне лидируют в одно очко

Судьба чемпионства теперь полностью в руках "Динамо" – нужно в последнем туре победить на выезде "Львов"

"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью - 2:2. Фото shakhtar.com.

Украинское "классико" в юношеском чемпионате Премьер-лиги завершилось результативной ничьей. В 25 туре чемпионата Украины U19 "Динамо" принимало "Шахтер": поединок в тренировочной базе киевлян в Чапаевке прошел в пятницу и завершился со счетом 2:2. Это означает, что судьба титула будет решаться в последнем туре. "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко и в случае выездной победы над "Львовом" гарантирует себе трофей. Тогда как "горнякам" остается надеется на осечку своего принципиального соперника.

В очном противостоянии "горняки" повели 2:0 после дубля Георгий Судакова. Киевляне отыгрались усилиями Евгения Исаенко и Даниила Скорко.

Интересно, что "Шахтер" может стать вторым при том, что команда ни разу не проиграла на протяжении сезона! В 25 матчах у команды Андреса Карраско 21 победа и 4 ничьи (67 очков) и лучшая в лиге разница забитых и пропущенных мячей (67-8).

Напомним, что основная команда "Шахтера" досрочно гарантировала себе титул чемпионов Премьер-лиги за три тура до завершения чемпионата.

Кроме того, в сезоне 2018/19 "горняки" завоевали Кубок Украины. В финале команда Паулу Фонсеки со счетом 4:0 обыграла перволиговый "Ингулец".

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