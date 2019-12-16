Юноши из "Динамо" будут "отдуваться" за взрослую команду в Лиге чемпионов: известен соперник киевлян

Футболисты "Динамо" U19

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА сезона 2019/2020. Напомним, в заключительной игре 2019-го взрослая команда "Динамо" обыграло на выезде "Десну" 1:0.

По итогам жеребьевки, соперником киевского "Динамо" U19 на этой стадии станет "Динамо" (Загреб).

Матчи плей-офф Юношеской лиги УЕФА запланированы на 11 и 12 февраля. Плей-офф будет состоять из одного поединка, который команда проведет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Победители этого раунда выйдут в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где присоединятся к 8 командам, которые финишировали первыми в группах.

Жеребьевка матчей 1/8 финала и последующих стадий состоится 14 февраля.

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Ранее Михайличенко похвалил себя за матч,который привел к вылету "Динамо" из еврокубков. Главный тренер киевлян, оценивая свою работу, поставил себе минус за игру с "Зарей" и плюс – за "Лугано".

Смотрите, как "Лугано" выбило "Динамо" из еврокубков

Также сообщалось, что Суркис принял решение по тренерскому вопросу в "Динамо". Несмотря на вылет из еврокубков, президент киевского клуба не намерен увольнять Алексея Михайличенко. Босс "бело-синих" считает, что 56-летнему специалисту следует дать возможность поработать с командой на зимних сборах. Выводы о его работе будут сделаны уже летом.

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