Юный болельщик со слезами бросился в объятия к Неймару и выпросил футболку

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар отметился трогательным поступком во время матча чемпионата Франции против "Ренна". Парижане одержали на выезде победу со счетом 3:1, а бразилец отличился результативной передачей на Томаса Менье и был заменен в компенсированное время встречи.

Пока Неймар неторопливо шел к кромке поля, на поле выбежал подросток и со слезами на глазах бросился в объятия к кумиру. Футболист не только ответил ему взаимностью, но и защитил его от стюардов, который прибежало целых четыре человека. Неймар увел мальчика с поля, а затем подарил ему свою футболу.

Ранее мы сообщали, что Неймар выпустил комикс с собой в главной роли. Звездный бразилец надеется что эти истории и персонажи будут вдохновлять и развлекать людей по всему миру.

Напомним, что картинное падение Неймара на чемпионате мира стало интернет-мемом. В одном из игровых эпизодов матча против Сербии во время скоростного прохода по левому флангу Неймар был сбит у кромки поля, после чего он несколько раз перекатился по газону. Теперь болельщики придумывают смешные варианты роликов с перекатываниями звезды сборной Бразилии.

Также журналисты подсчитали, что Неймар за четыре матча турнира провел 13 минут 50 секунд, лежа на газоне. Всего против бразильца были нарушены правила 23 раза. Больше всего времени на газоне Неймар провел в игре 1/8 финала мирового первенства с командой Мексики – 5 минут 30 секунд.