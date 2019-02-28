Юный форвард "Шахтера" забил шедевральный гол в стиле Ярмоленко
Левой в "девятку": видео шикарного мяча 18-летнего "горняка" в ворота израильтян
18-летний нападающий "Шахтера" Алексей Кащук отметился невероятным голом за юношескую сборную Украины (U-19). Украинцы провели на выезде контрольный матч с Израилем. Кстати, в нем на посту главного тренера команды дебютировал Сергей Нагорняк. Поединок завершился разгромной победой нашей сборной – 3:0. При этом Алексею Кащуку удалось забить шедевральный мяч левой ногой в стиле Андрея Ярмоленко. 18-летний Кащук обыграл соперника на фланге, затем сместился в центр и с угла штрафной площадки обвел вратаря класснейшим ударом в дальнюю "девятку". Вероятно, это лучший гол, забитый украинскими футболистами в 2019 году!
Ранее сообщалось, что другой юный футболист – 17-летний нападающий "Саутэнд Юнайтед" Чарли Келман – в дебютном матче забил гол со своей половины поля.
Также сообщалось, что благодаря голу в ворота "Александрии" форвард "Шахтера" Мораес обошел Брандао в рейтинге снайперов-бразильцев в УПЛ.
Кроме того, мы писали, почему Марлос не реализовал пенальти в той же встречи. "Нарушил негласное правило", – писали болельщики в соцсетях.
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