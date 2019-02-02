Юный украинский футболист перешел в клуб из высшей лиги Португалии
На данный момент Сердюк является единственным представителем Украины в высшей лиге Португалии
Украинский нападающий Евгений Сердюк стал игроком португальской "Боавишты", сообщает официальный сайт клуба. Контракт 20-летнего футболиста с "пантерами" рассчитан на три года. Ранее Сердюк выступал в третьем дивизионе чемпионата Португалии за "Фатиму".
На данный момент Сердюк является единственным представителем Украины в высшей лиге Португалии. В низших лигах выступают еще пять украинцев – Дмитрий Фастов, Сергей Сизый, Андрей Нестеренко и Олег Прокопец.
После 19-ти туров "Боавишта" занимает третье место с конца в турнирной таблице Примейры. Команда проиграла последние четыре поединка. Сегодня "шахматные" сыграют с аутсайдером чемпионата "Фейренси".
В начале недели Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".
А накануне "Шахтер" отдал защитника в аренду аутсайдеру чемпионата России. Ранее Данченко играл в России в составе "Анжи".
Добавим, что впервые в истории в составе легендарного шотландского клуба "Селтик" будет играть украинец. Украинский полузащитник Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком", но останется в "Карпатах" до конца сезона.
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