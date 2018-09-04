Юный вратарь умер после столкновения с соперником

13-летний вратарь футбольной команды "Гелдерс Херенберг" умер после столкновения с соперником в кубковом матче голландского турнира MvR. Мальчик потерял сознание, и ему была вызвана скорая помощь. Однако у вратаря сразу замедлились сердцебиение и дыхание, врачи не смогли его спасти. Матч был прекращен.

На следующий день после смерти голкипера состоялась встреча, на которой присутствовали товарищи и родители умершего спортсмена. "Сложно поверить, что это неудачное столкновение привело к таким ужасным последствиям. Мы выражаем поддержку его семье и друзьям. Мы желаем им сил, чтобы справиться с потерей", – заявили в MvR.

MvR — это футбольная ассоциация, насчитывающая около 650 спортсменов. По словам бывшего председателя организации, в их истории это первый случай смерти спортсмена.

Ранее мы писали, что у 16-летнего футболиста во время матча остановилось сердце. Начо Барбера, выступавший за юношескую команду испанского клуба "Альсира", был доставлен в ближайшую клинику, но врачи уже не смогли помочь юному игроку.

В конце прошлого года бразильский футболист Тейшейра умер на поле. У экс-игрока английского клуба "Сток Сити" произошел сердечный приступ, когда он играл с друзьями в футбол.

В начале октября 2017 года в Индонезии скончался вратарь местного клуба после столкновения с соперником. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.