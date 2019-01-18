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Юрген Клопп подарил 104-летнему болельщику билет на матч "Ливерпуля"

Сегодня, 20:07

Брендан Шеридан болеет за мерсисайдский клуб с 1923 года

Болельщик с подарком
Болельщик с подарком.
Юрген Клопп подарил 104-летнему болельщику билет на матч "Ливерпуля" //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/215/d64/5c4215d6416e1.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/215/d64/5c4215d6416e1.jpg Футбол Брендан Шеридан болеет за мерсисайдский клуб с 1923 года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поздравил с днем рождения болельщика команды Брендана Шеридана, которому исполнилось 104 года.

Как сообщает Liverpool Echo, в праздничный день домой к пожилому поклоннику мерсисайдской команды пришел представитель клуба и передал ему подарок от немецкого специалиста. Клопп передал Шеридану билет на предстоящий матч с "Кристал Пэлас" в 23-м туре Премьер-лиги, а также письмо, в котором лично поздравил его и пожелал хорошо отпраздновать с семьей и друзьями.

Отмечается, что из 104 лет Шеридан 96 лет (с 1923 года) поддерживает "Ливерпуль". За это время клуб 15 раз становился чемпионом Англии, а также завоевал пять Кубков чемпионов. После 22 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги "красные" занимают первое место в турнирной таблице, опережая "Манчестер Сити" на четыре очка.

Ранее мы писали, что египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим футболистом 2018 года в Африке. Салах во второй раз подряд стал футболистом года в Африке. В борьбе за награду 26-летний египтянин обошел своего партнера по "Ливерпулю" камерунского нападающего Садио Мане и габонского форварда лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ливерпуль, Юрген Клопп, болельщик

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Championat.ru

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