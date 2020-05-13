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Юрген Клопп выбрал лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

13 мая, 09:11

Олег Люлька

"Роналду - невероятен", - говорит главный тренер "Ливерпуля", но отдает предпочтение маленькому аргентинцу

Главный тренер действующего пока победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля Юрген Клопп сделал выбор между 5-кратным обладателем "Золотого мяча" нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и 6-кратным обладателем "Золотого мяча" форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, удивившим накануне сменой имиджа.

"Для меня лучший – Месси, – признался в интервью YouTube-каналу Freekickerz Юрген Клопп. – Но при этом я очень уважаю Роналду. Мы играли против обоих, и против каждого из них почти невозможно защищаться. Если бы можно было создать идеального игрока, он был бы ростом с Роналду, мог бы также высоко прыгать и быстро бежать. А отношение Криштиану к делу просто поражает – он настоящий профессионал. С другой стороны, есть маленький Месси, который делает все так просто и легко. Поэтому Лионель мне нравится немного больше. Но Криштиану также является невероятным игроком".

Лионель Месси и Криштиану Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, чтосоставлен список самых переоцененных спортсменов в мире: Роналду и Месси есть и здесь, но не на ведущих ролях – возглавил рейтинг Дэвид Бекхэм.

Смотрите, как забивает Месси

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Смотрите, как забивает Роналду

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футболисты Криштиану Роналду Лионель Месси Юрген Клопп

Источник: Сегодня|Спорт

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