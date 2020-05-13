Юрген Клопп выбрал лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Главный тренер действующего пока победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля Юрген Клопп сделал выбор между 5-кратным обладателем "Золотого мяча" нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и 6-кратным обладателем "Золотого мяча" форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, удивившим накануне сменой имиджа.

"Для меня лучший – Месси, – признался в интервью YouTube-каналу Freekickerz Юрген Клопп. – Но при этом я очень уважаю Роналду. Мы играли против обоих, и против каждого из них почти невозможно защищаться. Если бы можно было создать идеального игрока, он был бы ростом с Роналду, мог бы также высоко прыгать и быстро бежать. А отношение Криштиану к делу просто поражает – он настоящий профессионал. С другой стороны, есть маленький Месси, который делает все так просто и легко. Поэтому Лионель мне нравится немного больше. Но Криштиану также является невероятным игроком".