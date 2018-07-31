"Юргорден" просит дополнительные билеты для своих фанов в Одессе

Болельщики шведского "Юргордена" выкупили все билеты на гостевой сектор матча Лиги Европы против "Мариуполя". Поединок состоится 2 августа в Одессе. Начало матча в 20:00.

В продажу поступило около 1000 билетов, но желающих оказалось намного больше. Руководство "Юргордена" обратилось к представителям "Мариуполя", чтобы узнать о том, могут ли они увеличить квоту для шведских фанатов.

Оказалось, что на данный момент ожидается не более 14 000 украинских болельщиков на трибунах стадиона "Черноморец" (всего вмещается 34 000, – прим.), поэтому "Мариуполь" готов пойти навстречу "Юргордену" и выделить дополнительные места, если шведы согласуют этот вопрос с УЕФА.

По данным пресс-службы "Юргордена", еще около 500 шведов хотели бы получить заветный билет на матч в Украине.

Ранее мы писали, что футболисты "Юргордена" летят в Одессу рейсовыми самолетами с пересадкой в Стамбуле.

Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии в борьбу за Лигу Европы вступит луганская "Заря".