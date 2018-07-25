Юрист "Шахтера": "Никаких оснований для увеличения дисквалификации Исмаили нет"

Начальник юридической службы "Шахтера" Андрей Харитончук дал оценку ситуации с удалением Исмаили в матче Суперкубка Украины против "Динамо".

"Согласно регламентам соревнований, у арбитра есть всего 60 минут, чтобы отправить в УПЛ и ФФУ свой рапорт. Несмотря на это, полный рапорт со всеми пояснениями мы получили сегодня, после обеда. Он датирован 23 июля, то есть, двумя днями позднее после игры.

В рапорте значится, что футболист Исмаили был удален за агрессивное поведение на 90+5 минуте, ему была показана красная карточка. Дальше мы внимательно покадрово пересмотрели весь эпизод. Футболист "Шахтера" Тотовицкий лежит на газоне, неожиданно его толкают два футболиста "Динамо" – Кендзера и Кадар. С этого момента начинается потасовка: Исмаили выталкивают, он пытается высвободиться и футболист Бурда оказывается на газоне. Один матч Исмаили уже должен пропустить, так как решение о красной карточке уже было вынесено арбитром.

Нету никаких оснований накладывать дополнительные санкции на Исмали. Мы ожидаем решения КДК и также надеемся, что КДК посмотрит эпизод покадрово и разберется", – резюмировал Харитончук.

Напомним, что "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины.