Юрист "Шахтера": "Санкции, которые были применены к Исмаили, не являются правомерными"

КДК ФФУ принял решение о дисквалификации Исмаили на два матча. Вердиктами КДК не доволен "Шахтер". В клубе считают, что действия участников эпизода и причиненный вред – несопоставимы с санкциями, которые определил дисциплинарный орган. Тем не менее, это решение является окончательным, "горняки" лишены права на апелляцию.

"Мы не довольны решением КДК ФФУ. Наши аргументы и комментарии, которые мы направляли, не были услышаны. Мы направляли подробное видео инцидента. В частности, зачинщики этой толкотни на поле, Кендзера и Кадар, не были никак наказаны дополнительно КДК ФФУ. Бурда тоже отделался вторым предупреждением. И только Исмаили получил два матча.

Мы считаем, что в нарушении дисциплинарных правил ФФУ, КДК не учел степень вины каждого. Соответственно, санкции, которые были применены, не являются правомерными. По нашему мнению либо всем нужно было давать по два матча, либо не дисквалифицировать никого.

Апелляцию подавать мы не будем. Такая возможность не предусмотрена дисциплинарными правилами ФФУ. До трех матчей включительно решения являются окончательными", – заявил начальник юридической службы "Шахтера" Андрей Харитончук.