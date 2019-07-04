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Юрий Габовда отрекается от "москальской рожи": "Мою страничку взломали"

4 июля, 15:35

Футболист прокомментировал провокационную надпись в соцсетях

Габовде стало стыдно за свои слова
Габовде стало стыдно за свои слова. Фото: Instagram

Украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда удалил из Instagram свое сообщение о матче с "Краснодаром". Игрок поделился в соцсетях ожиданиями от предстоящего товарищеского поединка:

"Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет. Коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!".

Однако затем, когда эту информацию подхватили мировые СМИ футболист, чтобы снизить градус заявил, что его страничку взломали.

"Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали", – цитирует Габовду Tribuna.com.

30-летний Юрий Габовда родился в Мукачево. Играл в Украине за "Карпаты", "Кривасс", "Таврию", "Рух". В Беларуси выступал за "Гранит" и "Динамо" Минск. В 2017-м перебрался в Венгрию, где провел сезон в клубе "Балмазуйварош", а потом перешел в "Халадаш".

Напомним, ранее в Россию перебрался защитник сборной Украины Иван Ордец - он перешел из "Шахтера" в московское "Динамо"

Помимо "горняков" 26-летний игрок обороны выступал за "Мариуполь" с 2012 по 2014 год, за который провел 39 матчей и забил три гола. Также на счету Ордеца 12 матчей и один гол в составе сборной Украины, но после переезда в Россию он может попрощаться с национальной командой.

Как это сделал Ярослав Ракицкий, сменивший зимой "Шахтер" на "Зенит". С тех пор некогда ключевой защитник сборной Украины не получает приглашение в команду Андрея Шевченко.

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Тег Юрий Габовда, ФК Краснодар, Халадаш

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Источник:

ua.tribuna.com

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