Юрий Максимов о матче "Шахтер" – "Динамо": "В Украине только две команды и осталось"

Бывший футболист киевского "Динамо", а сейчас футбольный тренер – о противостоянии наших грандов в четвертьфинале Кубка Украины

Юрий Максимов о матче "Шахтер" – "Динамо": "В Украине только две команды и осталось" 2019-04-06T15:26:17+03:00 Футбол Бывший футболист киевского "Динамо", а сейчас футбольный тренер - о противостоянии наших грандов в четвертьфинале Кубка Украины

7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

Все меньше времени остается до кубкового матча между "Шахтером" и "Динамо", который состоится в воскресенье, 7 апреля. Этот матч должен стать одним из главных в весенней части сезона в украинском футболе. Своими ожиданиями от предстоящего противостояния двух наших грандов поделился экс-игрок "Динамо", а ныне футбольный тренер Юрий Максимов.

"В Украине только две команды и осталось. Раньше, до войны, было четыре команды: еще "Металлист" и "Днепр", которые были одного уровня с "Шахтером" и "Динамо". Хотелось, чтобы такие команды были и сейчас, но их нет. Поэтому конечно, этот матч можно считать финалом и победитель этого противостояния с большой вероятностью выиграет Кубок Украины", – считает Максимов.

Накануне стало известно, что на игре ожидают более 30 тысяч зрителей. "В Харькове любят футбол, там всегда собирается много болельщиков на трибунах. А на такой поединок 100 процентов должен прийти полный стадион. Вывеска хорошая – "Шахтер" против "Динамо". Тем более, матч кубковый, противостояние всего из одной игры, которая решит, кто пройдет дальше и продолжит борьбу за трофей", – говорит Юрий Максимов.

"Горняки" – фавориты матча, вероятность прохода "Шахтера" в полуфинал букмекеры оценивают в 66 процентов против 34 на "Динамо". На стороне "горняков" – достижения в турнире: 12 выигранных Кубков против 11 – у киевлян. Но в пользу "Динамо" – статистика личных встреч Александра Хацкевича и Паулу Фонсеки. Португальский тренер "Шахтера" выиграл 3 из 9 матчей, тогда как в активе наставника динамовцев – 5 побед над визави. "Для меня не принципиально, кто выиграет. Главное, чтобы пришло много зрителей на стадион, и игра была яркой, зрелищной, с большим количеством забитых голов", – сказал Максимов.

Отметим, что последним клубом, который тренировал Юрий Максимов, была "Кешля" из Азербайджана. Во время одного из матчей в Кубке страны Максимов подрался с игроком команды-соперника. Позже он был уволен за неудовлетворительные результаты.

Кстати, "Шахтер" перед матчем с "Динамо" выставит Кубок Украины для харьковчан. Трофей будет показан болельщикам в клубном фан-шопе на стадионе "Металлист" 7 апреля с 14:00 до 17:00.

Напомним, что ранее предстоящий матч прокомментировал экс-футболист обеих команд Владимир Езерский: "Хотелось, чтобы "Шахтер" и "Динамо" встретились ближе к финалу Кубка". Бывший защитник считает, что в текущем сезоне будет шанс у менее сильных команд попасть в финал и выиграть трофей.

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