Юрий Вернидуб: "Каждый футболист хочет меньше тренироваться, а больше играть"

Тренер "Зари" прокомментировал плотный график игр и предстоящие поединки против "Шахтера" в "Ингульца"

Юрий Вернидуб. Фото: Getty Images

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал предстоящие встречи с "Шахтером" в 24 туре чемпионата Украины и "Ингульцом" в полуфинале Кубка Украины. "У нас продолжается плотный график игр. Было "Динамо", потом "Львов". Сейчас точно так же будет "Шахтер", а затем "Ингулец". Первую встречу мы проведем в рамках чемпионата страны, а вторую в рамках полуфинала Кубка. Каждый футболист хочет меньше тренироваться, а больше играть. Поэтому в таком плотном цикле нет никаких проблем. Важно находиться в игровом тонусе, поддерживать форму. Что-то говорить наперед или прогнозировать я не буду. Все покажет жизнь", – говорит Вернидуб.

Матч с "Шахтером" состоится в Харькове 13 апреля. "Еще вчера начали разбор оппонента. Мы прекрасно его знаем. Точно так же, как и он нас. Но лишний раз посмотреть, показать и убрать те ошибки, которые были, всегда нужно. Думаю, мы готовы к предстоящему матчу. Точно так же, как и наш соперник. А как сыграем, покажет, непосредственно, матч. Я знаю, что у "Шахтера" есть потери. Алан Патрик и Жуниор Мораес не сыграют из-за перебора карточек. Кроме того, травмирован Марлос. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Пусть он возвращается в строй и помогает своей команде", – сказал Вернидуб.

Поединок Кубка Украины против "Ингульца", представляющего Первую лигу, состоится 17 апреля. "С большим уважением относимся к "Ингульцу". Они попали в полуфинал и это уже о многом говорит. Тем более, на пути к нему прошли "Мариуполь" и "Карпаты". Самое важное в том, что нужно хорошо настроиться и подойти к этому матчу. Но это мы уже будем делать после игры с "Шахтером", – говорит тренер "Зари".

Ранее известный тренер Александр Севидов в комментарии segodnya.ua прокомментировал матч "Шахтер" – "Заря".

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