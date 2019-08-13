Юрий Вернидуб: "Пусть игроки не на словах, а на деле сразятся за Хацкевича"

Юрий Вернидуб / Фото: Getty Images

Сегодня "Динамо" в ответной игре третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет с "Брюгге". Матч пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 20:30. "Динамо" – "Брюгге" онлайн доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции. Своим мнением о поединке с "Сегодня" поделился экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб.

— Сейчас киевское "Динамо", и особенно его главный тренер Александр Хацкевич, оказались в не очень хорошей ситуации. Но все же мне хочется, чтобы СМИ меньше делали на этом акцент, а дали возможность Александру и его команде спокойно подойти к предстоящей игре. На мой взгляд, ничего страшного не произошло даже после того, как они проиграли две игры подряд: "Брюгге" на выезде и "Шахтеру" в чемпионате. Сейчас для тренерского штаба "Динамо" самое важное – вернуть психологическое состояние футболистов в правильное русло, объяснить им, что отступать некуда. "Динамо" должно сыграть не просто в атакующий футбол, а в наглый футбол, в хорошем смысле этого слова, который заставит "Брюгге" чувствовать себя некомфортно и ошибаться. Но при этом необходимо учесть и свои ошибки, которые были допущены в предыдущих матчах. Такое количество брака в передачах, такое количество потерь в центре поля вообще не свойственны для "Динамо". Они могут играть гораздо лучше.

— А как быстро "вылечить" игроков от брака?

— Здесь все будет зависеть от психологии. Нужно убедить футболистов, что они – профессионалы, и победа важна прежде всего для них. Если они сейчас возьмут у "Брюгге" реванш и с достоинством выйдут из этого двухматчевого противостояния, поверьте, они сразу почувствуют уверенность и в дальнейшем у них все наладится. Да, проиграли "Шахтеру", но чемпионат только начался, и с "Шахтером" встретятся еще не раз. Но главное сейчас – попасть в групповой этап ЛЧ. Тогда критики поутихнут и ребятам станет намного проще и спокойнее. А я уверен, что задачу выхода в группу динамовцы не только могут, а просто обязаны решить. Они прекрасно понимают, что дальше отступать некуда. И потом, если в каждом их интервью читаешь: "Мы за Хацкевича!" – то сейчас хочется увидеть как они не на словах, а на деле будут сражаться за своего тренера. А что касается самого Хацкевича, думаю, он найдет ту тактическую схему, которая принесет необходимый результат.

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— Это может быть вариант с двумя нападающими, как в концовке игры с "Шахтером"?

— А почему нет? И Родригес, и Соль – игроки очень хорошего уровня. И вместе могут доставить "Брюгге" много неприятностей. Думаю, это один из вариантов. Но опять же, окончательное решение будет за Хацкевичем. Легко рассказывать, что нужно делать, кого поставить в состав, а кого нет. Но главный тренер лучше нас всех знает, кто и как может сыграть, потому что он постоянно – внутри команды. А мы это все видим только сверху. Поэтому какие-то подсказки и советы в этой ситуации... Я могу наговорить все, что угодно, но зачем умничать? В тренерском штабе "Динамо" работают профессионалы, которые лучше меня знают свою команду.

— И все-таки, ваше мнение, насколько состав "Динамо" может измениться по сравнению с матчем против "Шахтера"?

— Опять же – это решать главному тренеру. На нем висит огромнейший груз ответственности, и он, как никто, понимает, что цена ошибки в выборе состава очень велика. Я сам был в этой "шкуре" и знаю, каково это. Послушаешь советы окружающих: все так легко на словах, но как же непросто это воплотить в жизнь.

— В первом матче против "Брюгге" динамовцы не реализовали несколько моментов. Слабая реализация – это наш бич?

— Ну почему только наш? Ну да, вышел Беседин один на один и не забил. А сколько своих моментов запороли бельгийцы? Это все зависит и от технического мастерства, и от психологии игрока – спокойствия, уверенности. Но вчера было так, завтра может быть иначе. Давайте дождемся игры. Я все же искренне надеюсь на то, что "Динамо" пройдет "Брюгге".

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