Юрий Вернидуб: "Сначала необходимо забить, а потом будем смотреть"

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб ответил на вопросы журналистов перед матчем с немецким "Лейпцигом". Завтра луганчане сыграют ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы. Первый матч "Заря – "Лейпциг" завершился вничью.

- Нас ждет достаточно серьезная игра. Это показал матч в Запорожье. "РБ Лейпциг" – очень хороший, сильный клуб. Дома мы играли 75 минут в не равных составах. Нам удалось сыграть "на ноль". Надеюсь, что завтра удаление не повторится, ребята будут более сдержанными и настырными в плане игры.

- Дмитрий Хомченовский не прилетел в Германию. Что с ним?

- У него микротравма. Надеюсь, что он выздоровеет к воскресной игре против киевского "Арсенала".

- Понравилось настроение Владислава Кабаева, который сказал, что нам надо забивать и побеждать. Слушать такое приятно.

- Мы все знаем, что нужно забивать. Но сначала необходимо забить, а потом будем смотреть. Надеюсь, что их настрой передастся на игру. Повторюсь, что "Лейпциг" – очень серьезная команда. Если говорить честно, то мы находимся на двух разных полюсах, и я не боюсь это говорить. Но это не самое важное. Все решается на футбольном поле, где футболисты могут проявить себя с лучшей стороны и показать характер.

- Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник сказал, что Лига Европы в финансовом плане не очень интересный турнир и что нужно дойти минимум до полуфинала, чтобы достигнуть какого-то результата с экономической точки зрения. Как вы и "Заря" оцениваете Лигу Европы в этом плане?

- Я думаю, господин Рангник так сказал, потому что "РБ Лейпциг" имеет огромную финансовую поддержку. Для них Лига чемпионов приоритетнее. А вот для нашего клуба Лига Европы – очень хороший задел. Если попадем в группу, то будет шанс заработать деньги для клуба и футболистов. Плюс, престиж – показать себя на евроарене, пусть даже и в Лиге Европы, дорогого стоит.

В украинском чемпионате много футболистов, которые хотят проявить себя у нас или же в Лиге Европы и уехать в европейские клубы. Для нас Лига Европы имеет значение. Точно так же, как и внутренний чемпионат. Мы не разделяем эти два турнира. Нам тяжело играть на два фронта, но нужно быть к этому готовыми.